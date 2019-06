Santini abre em Oeiras e vai ter nova loja em Lisboa

A Santini soma e segue. Da pequena loja de gelados artesanais aberta em 1949 no Tamariz, que acabaria por tornar-se de culto para várias gerações, a marca, nos últimos anos, não tem parado de abrir novas gelatarias. Agora, chegou a vez de Oeiras e de mais uma abertura lisboeta.

Em Oeiras, a gelataria abriu no dia 1 de Junho, no Oeiras Parque. Já a nova loja de Lisboa, no centro comerical das Amoreiras, tem data prevista de abertura, segundo informação da empresa, para “meados de Julho”.

Segundo adiantam, a abertura de lojas em centros comerciais é sinal de uma “adaptação da estratégia da marca, numa óptica de combater a sazonalidade do produto”. Ou seja, “posicionar-se em locais mais frequentados nos meses em que o comércio de rua é menos frequente”.

Com estas novas adições, são já doze as Santini em Lisboa e Porto. Em Lisboa, a marca já está presente no Chiado, no Museu dos Coches em Belém, no Mercado da Ribeira, Parque das Nações e Telheiras. Na Linha, em Cascais, com duas lojas, e S. João do Estoril, Carcavelos. No Porto, está no largo dos Lóios.