Dez programas para passear pela natureza de Portugal

Caminhada pelos trilhos do Sistelo

Caminhada de três dias para explorar os trilhos do Sistelo (a que apelidam de pequeno Tibete português) e o Glaciar do Alto Vez. Preço: 285 euros por pessoa em quarto duplo e 335 euros em quarto single, com alojamento no Luna Arcos Hotel, pequeno-almoço, um jantar, guia, chá e bolachas durante os três passeios pedestres. Realiza-se de 18 a 21 de Julho com a GreenTrekker

Turismo Yurt no Barroso, Gerês

Aprecie o conforto e simplicidade de dormir em tendas yurt típicas dos povos nómadas mongóis ou da “toca do lobo”, cabana nas árvores, com vista panorâmica sobre o Parque Nacional da Peneda-Gerês. Preços/noite em yurt (época baixa), desde 40 euros e 50 euros e na “toca do lobo” desde 55 euros e 65 euros, para duas pessoas sem e com pequeno-almoço, respectivamente. Ver mais preços, actividades e pacotes em Nomad Planet.

Foto DR

Uma aventura na Serra da Freita

Montanhismo e trekking na serra da Freita, uma aventura com a duração de três dias por antigos caminhos de pastores e aldeias perdidas no tempo. Preço: 150 euros por pessoa. Inclui estadia de uma noite no parque de campismo de Merujal, actividades e guia no terreno. De 30 de Maio a 2 de Junho com a GreenTrekker

De bicicleta pela Costa da Prata

É preciso ter pedal para fazer este passeio de seis dias em bicicleta. A saída é do Porto, seguindo sempre pela costa até ao Furadouro, Aveiro, Praia de Mira, Figueira da Foz e Coimbra. Preço com alojamento: desde 1340 euros e 2.210 euros com guia e refeições. Mais informações em TopBikeTours Portugal.

Foto DR

Rota dos Pastores nas serras de Aires e Candeeiros

Acompanhe durante um dia a vida dos pastores e dos seus rebanhos pelas serras de Aires dos Candeeiros, uma iniciativa desenvolvida pela Cooperativa Terra Chã. O percurso pedestre é de aproximadamente sete quilómetros e tem início no Centro Cultural de Chão e é acompanhado por dois monitores de pedestrianismo. Inclui merenda e almoço tradicional e seguro. Preço: 30 euros. Contactos Tel: 243405292; 968889287.

Foto Nos passos dos pastores DR/Terra Chã

A ver os golfinhos do Sado, Setúbal

Escapada de dois dias com estadia no Hotel do Sado e um passeio a bordo de veleiro catamarã à descoberta da comunidade de golfinhos do Sado. Preços desde 83 euros. Inclui estadia em quarto duplo com pequeno-almoço e passeio na Agência Abreu.

A cavalo pelo Alentejo

O programa Atlantic Trail é destinado a cavaleiros com experiência na equitação e com gosto pela aventura. São seis noites de estadia na Herdade do Pessegueiro e passeios a cavalo de quatro a seis horas/dia junto às praias e pela Rota Vicentina. Preços: a partir de 1150 euros. Inclui alojamento, refeições, piqueniques e passeios com guia. https://herdadedopessegueiro.com

Foto Atlantic Trail DR

Admirar as aves em Évora

Passeios para observação de aves dentro da Zona de Protecção Especial para as Aves, da Rede Natura, nos arredores de Évora. A duração pode ser de meio-dia e custa 70 euros ou dia inteiro por 90 euros. Inclui transporte em veículo 4x4 com paragens frequentes e alguns percursos pedestres, piquenique, água e acompanhamento de guia. www.birdwatchinalentejo.com

Açores: três ilhas, muitas actividades

Aventura pelas ilhas do Pico, Faial e São Jorge: explorar trilhos a pé, percorrer túneis subterrâneos, fazer snorkeling, descida de rio em canyoning e saída de mar para observação de baleias e golfinhos. Preço: desde 1095 euros, com voo, estadia com pequeno-almoço, transportes locais, equipamento necessário às actividades, transferes de aeroporto e guias. De 24 a 31 de Agosto. www.nomad.pt

Foto Flores Enric Vives-Rubio

Trekking nas Flores e Corvo, Açores

Seis dias de viagem, com caminhadas de quatro dias na ilha das Flores e do Corvo e travessia em zebro entre as duas ilhas com preços desde 975 euros, com voo, alojamento em quarto duplo, refeições conforme o itinerário, acompanhamento de líder de tour e transportes. Partida a 20 de Agosto. www.papaleguas.pt

Foto DR/Turismo da Islândia

Cinco propostas lá fora

​Islândia: De autocaravana

Viagem de autocaravana pela Islândia, terra de glaciares, icebergues, géiseres, cascatas, bosques, campos de lava, grutas de gelo, fiordes e auroras boreais. Preços a partir de 1095 euros por pessoa em quarto duplo. Inclui voo, estadia e aluguer de autocaravana. www.logitravel.pt

Eslovénia: Um circuito a pedal

São 300 quilómetros a pedalar por alguns encantos naturais da Eslovénia, como os lagos Bled e Bohinj, e os Parque Nacional de Tiglav e Vale de Soca. Preços a partir de 1239 euros. Inclui estadia com meia pensão, transferes, viagem de comboio, viatura para transporte de equipamento, entradas e guia. De 16 a 23 de Julho. www.caminhosdanatureza.pt

Foto Eslovénia em BTT DR

Itália: Cinque Terre e Milão

Experiência fotográfica em Cinque Terre: cinco vilas costeiras que fazem parte do Parque Nacional com o mesmo nome e Património da Humanidade. Preço: desde 800 euros, por pessoa em quarto duplo, com voo de Lisboa ou Porto, acompanhamento de fotógrafo, cinco noites de hotel em quarto duplo e pequeno-almoço, comboio de ida e volta Milão-Ligúria. De 11 a 16 de Junho. www.fotoadrenalina.com

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Costa Rica: A riqueza da biodiversidade

Circuito de 10 dias pela biodiversidade do Parque Nacional Tortuguedo, Vulcão Arenal e praias do Pacífico com preços a partir de 1495 euros, por pessoa em quarto duplo. Inclui voo, estadia em hotéis, visitas e guia. Válido até Novembro. www.logitravel.pt

EUA: Pelos parques naturais

Esta experiência fotográfica convida-o visitar as mais belas paisagens dos parques naturais dos EUA, assim como as cidades de las Vegas e São Francisco. Preços: a partir de 1975 euros e voo 1080 euros, com acompanhamento de fotógrafo, alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço e veículo e gasolina para a expedição. De 7 a 21 de Julho. www.fotoadrenalina.com