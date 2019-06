Vaias, cartazes e um bebé gigante perseguem Trump no Reino Unido

Donald Trump está de visita ao Reino Unido. Por entre o impasse do processo do "Brexit", Theresa May tem como último acto enquanto líder do governo britâmico a recepção ao presidente dos Estados Unidos da América. Mas a visita é também marcada pelos protestos nas ruas.

Um balão gigante em forma de Trump bebé, com um ar birrento, tem sido o protagonista das manifestações que se sucedem em Londres. Mas também existem apoiantes do Presidente dos EUA na capital britânica.