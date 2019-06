Portugal diz adeus a Agustina

Um dia depois da morte de Agustina Bessa-Luís, a Sé do Porto é o local onde muitas pessoas prestam culto à autora. Desde as 10h30 desta terça-feira que o corpo está em câmara-ardente na Sé, onde o bispo do Porto, D. Manuel Linda, irá presidir a uma missa de corpo presente.

O corpo de Agustina Bessa-Luís, que morreu na segunda-feira aos 96 anos, será transportado para o jazigo da família no cemitério de Peso da Régua, onde irá decorrer uma cerimónia fúnebre reservada às pessoas mais próximas da escritora.