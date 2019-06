Tirar bancos, aumentar velocidade. Como respondem as empresas de transportes ao aumento da procura?

Com a introdução dos novos passes, as transportadoras da área metropolitana de Lisboa registaram um aumento do número de passageiros – e das queixas. Para fazer face ao aumento da procura, tiveram de procurar estratégias, como a retirada de bancos para aumentar o espaço para receber mais passageiros em pé ou o reforço de horários.

Mas primeiro, os números. A procura aumentou assim tanto? De acordo com os dados fornecidos pela Fertagus à agência Lusa, “o número de passageiros transportados, medidos através de uma contagem a um dia útil de Maio, cresceu 19,2% face às contagens realizadas em 2018, sendo que os períodos de ponta cresceram 16% e fora das pontas 26%”. “A taxa de ocupação global do comboio cresceu de 22% para 26% e, no período de ponta da manhã, a taxa de ocupação subiu de 56% para 63%”, acrescentou.

Ainda a Sul, os Transportes Sul do Tejo (TST) não avançam com números, mas admitem que se tem “verificado um aumento de procura com especial incidência em algumas linhas específicas, suscitando por parte da TST em articulação com a AML, adaptações de oferta com o objectivo de dar resposta”, refere a administração da empresa em resposta ao PÚBLICO.

Segundo dados da Transtejo/ Soflusa, as duas empresas que garantem a ligação fluvial entre as duas margens do Tejo, em Abril de 2019 foi registado um aumento de 8,3% na procura, face ao mês homólogo do ano de 2018,

Em Lisboa, também o Metro destaca que este ano tem verificado um aumento de passageiros face aos mesmos períodos do ano passado: comparando o mês de Abril de 2019 com o de 2018, a procura do Metro cresceu 4,4%, de mais de 13,3 para 13,9 milhões de passageiros transportados.

Na Carris, os resultados ainda provisórios dos primeiros quatro meses deste ano revelam um aumento global de passageiros com títulos válidos de 5,6%, de 41,5 milhões para 43,8 milhões.

Metropolitano de Lisboa retira bancos e aumenta a velocidade de circulação

O Metropolitano de Lisboa já tinha algumas carruagens a circular com menos bancos – eram duas unidades triplas – mas agora quer alargar esse número para as dez unidades triplas (ou 30 carruagens), para aumentar o espaço para passageiros em pé.

“Presentemente, encontram-se em serviço de exploração duas Unidades Triplas (3 + 3 carruagens) em que foram retirados alguns bancos para criação de um espaço multiusos. Este espaço pode ser utilizado para transporte de crianças em cadeirinhas de bebé e/ou transporte de volumes, situação cada vez mais habitual. Está previsto criar esse espaço multiúsos em mais 10 Unidades Triplas (30 carruagens)”, avançou a transportadora ao jornal económico online Eco.

O Metro destacou que, em Abril, “aumentou a velocidade de circulação na hora de ponta” para os 60 quilómetros/hora, para aumentar a oferta de comboios e a redução dos tempos de espera.

Esta oferta será reduzida no período de Verão nas linhas Azul e Amarela, mantendo-se nas linhas Verde e Vermelha, que dão acesso ao Aeroporto. Em meados de Setembro, o Metro prevê “um aumento de oferta nas linhas Amarela e Azul na hora de ponta da manhã aos dias úteis”, afirmou a empresa.

Fertagus também diminui número de bancos

A Fertagus alterou igualmente algumas carruagens para diminuir o número de bancos e aumentar o espaço para passageiros em pé. Nas carruagens alteradas, há menos lugares sentados e, para os substituir, foram instalados varões e barras horizontais para os passageiros se apoiarem. O objectivo é criar bolsas de descompressão junto na entrada dos veículos para que as pessoas não se acumulem naquele local e se espalhem mais pelo interior da composição.

Cristina Dourado, administradora da Fertagus, disse ao PÚBLICO, no final de Maio que cada composição terá menos 112 lugares sentados e mais 160 de pé, ganhando assim 48 lugares no total.

A Fertagus está ainda a adaptar um novo horário para os comboios e a estudar a possibilidade técnica de utilizar comboios com uma quinta carruagem — uma medida que “implicará alterações no tamanho das plataformas de algumas estações e que nunca poderá ser operacionalizada em menos de dois anos”, sublinha a administração da empresa em resposta à agência Lusa.

TST e Carris reforçam carreiras

Questionada pelo PÚBLICO, a administração da TST afirma que o aumento da procura ainda está a ser monitorizado e confirma que “as carreiras que têm como destino Lisboa” são cada vez mais procuradas.

Para fazer face a esta situação, a empresa “procedeu ao reforço de oferta nalgumas carreiras, com particular expressão em carreiras que asseguram a ligação da zona da Moita a Lisboa”, que têm sido as mais procuradas com a introdução dos novos passes.

“Desde o passado dia 27 de Maio, foram acrescentadas 17 novas circulações diárias em hora de ponta, com cadências de 10 em 10 minutos, por forma a satisfazer o aumento da procura verificado”, termina a empresa.

Já a Carris realçou, em resposta à agência Lusa, que em Abril foram reforçadas algumas carreiras, o que continuará a acontecer “quando o aumento de procura não é satisfeito pela oferta actual”.

Transtejo, Soflusa e CP falam em “constrangimentos” operacionais e de recursos humanos

Em resposta à agência Lusa, a Transtejo/Soflusa admite um aumento da procura, no entanto a administração sublinha que “os actuais constrangimentos operacionais e de recursos humanos inviabilizam o reforço da oferta do serviço público de transporte fluvial, em especial nos horários de ponta”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Da parte da CP, contactada pelo PÚBLICO, ainda não há dados disponíveis relativamente ao impacto do Programa de Apoio à Redução Tarifária, trabalho a ser desenvolvido na área metropolitana de Lisboa “entre os vários operadores”.

A empresa ferroviária diz acompanhar a “evolução da procura dos seus serviços, no sentido de efectuar eventuais ajustamentos da oferta”, mas refere que a resposta está sempre condicionada aos “recursos humanos e materiais disponíveis”.

A CP prepara-se para reduzir o número de comboios a circular na Linha de Sintra, entre 23 de Junho e 7 de Setembro. “No período de Verão são, habitualmente, implementadas alterações à oferta na Linha de Sintra, que decorrem das alterações de procura, que se reduz em alguns percursos, no período de férias escolares”, justifica a empresa. Durante esse período, os comboios “circularão com uma frequência de dois comboios por hora, mas mantém-se o número de lugares oferecidos, uma vez que esta família de comboios circulará em dupla”.