Portugal bate Inglaterra no Torneio de Toulon

Portugal venceu esta terça-feira a Inglaterra, por 3-2, na segunda jornada do Torneio Internacional de Toulon, em França, somando a primeira vitória na prova.

Depois de perder pela margem mínima (1-0) na ronda inaugural, diante do Chile, a formação orientada por Filipe Ramos conseguiu somar os três pontos no grupo A, graças aos golos de Marcos Nascimento (21’), Gonçalo Cardoso (39’) e Félix Correia (42’), após os detentores do título se terem adiantado, por Eddie Nketiah (8’) e reduzido já perto do fim (87’), através de Joe Willock.

No mesmo grupo, o Japão voltou a vencer, desta vez o Chile, por 6-1, com golos de Kaoru (7’), Hatate (12, 18 e 63’) e Iwasaki (39 e 45+1’), confirmando, praticamente, o acesso à próxima fase. Para os chilenos, Araos (35’) fez o único golo.

Na sexta-feira, às 16 horas, a formação das “quinas” defronta os nipónicos, na derradeira ronda, no Estádio Parsemain, em Fos-Sur Mer.