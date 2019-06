Petkovic não vê desvantagens por jogar em Portugal

Vladimir Petkovic, seleccionador da Suíça, não abdica de lutar pela primeira Liga das Nações, mesmo reconhecendo que no início havia muito cepticismo em relação à competição: “Sobretudo da parte dos clubes, sem bem que sempre achámos o contrário”. Uma sensação que rapidamente se transformou num desejo de chegar mais longe numa prova que considerou “interessante”, como se percebeu pelo empenho de todas as selecções “em chegar à fase final”, onde a Suíça discutirá um lugar na história.

O seleccionador helvético reforça o interesse que a Liga das Nações tem vindo a despertar, apesar de no início ter suscitado algumas dúvidas, especialmente pelo facto de não garantir o apuramento directo para o Campeonato da Europa.

Para se impor a Portugal, Petkovic sabe que não pode centrar-se exclusivamente em Cristiano Ronaldo, “uma mais-valia, que faz a diferença em qualquer equipa”, embora não dispense um olhar atento ao “colectivo” que, mesmo sem a sua maior referência, garantiu uma presença na final four. “Espero mais dez jogadores em forma” e a actuarem em casa, assinalou.

“Há uma vantagem para Portugal, nesse aspecto. O que não significa que o veja como desvantagem para nós, pois temos grande vontade de vencer”, acrescentou.

Imbuído do espírito de vitória está Granit Xhaka, médio do Arsenal, que considerou Portugal “um bocadinho favorito, mas não muito” no jogo das meias-finais, até porque existe um profundo conhecimento das equipas, que, como Xhaka sublinhou, já se defrontaram “algumas vezes” num passado recente.

“Portugal tem uma grande equipa. E não é só Cristiano Ronaldo. Sabemos da qualidade de todos”, insistiu, elogiando Bernardo Silva, que conhece bem da Premier League, “onde fez uma época inacreditável”.