Luka Jovic no Real Madrid por 60 milhões de euros

O futebolista sérvio Luka Jovic foi oficializado esta terça-feira como reforço do Real Madrid. O avançado vem dos alemães do Eintracht de Frankfurt, depois de uma passagem discreta pelo Benfica. Jovic ainda fará exames médicos em Madrid e terá contratado válido para as próximas seis temporadas, até Junho de 2025. O valor da transferência ficou fixado em 60 milhões de euros, mais cinco milhões de euros em variáveis.

O Real Madrid anunciou esta terça-feira a chegada do internacional sérvio, de 21 anos, depois de uma época em que o jogador marcou 27 golos em 48 jogos, terminando o campeonato alemão entre o lote dos terceiros melhores marcadores, com 17 tentos. Os bons números de Jovic foram também realçados pelo Eintracht Frankfurt, numa publicação em despedida e agradecimento ao jogador.

“O clube ‘blanco’ reforça-se com um avançado que esta época foi uma das grandes sensações do futebol europeu”, anunciou o Real Madrid no seu site.

O sérvio chegou à Luz em 2015/16, proveniente do Estrela Vermelha, por cerca de 6,5 milhões de euros, mas, com poucas oportunidades, nunca se afirmou pelos “encarnados”, jogando apenas dois jogos na equipa principal.

Jovic, que chegou a eliminar o Benfica nos quartos-de-final da Liga Europa, saiu dos “encarnados” para o Eintracht Frankfurt em 2017/18, com os alemães a ficarem com uma opção de compra na ordem dos seis milhões, aos quais acresceriam 20% de uma futura venda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os actuais campeões nacionais poderão lucrar cerca de 10 milhões de euros com a transferência. O diário espanhol Marca avança que o Benfica pode receber 30% do dinheiro da mudança do jogador para a capital espanhola.

Jovic é o segundo reforço do Real Madrid para a próxima temporada, que irá iniciar com Zinedine Zidane no comando técnico. Os “merengues” já tinham anunciado a contratação do defesa do FC Porto, Éder Militão.