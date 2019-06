Os ready-made de Isabel Madureira Andrade estão no MAAT

A reflexão sobre o conceito de apropriação dentro da prática artística de desenho e da pintura, o vínculo ao ready-made e a geometria na exploração plástica. Estes são temas que permeiam a produção artística da artista açoriana Isabel Madureira Andrade que apresenta um novo trabalho no MAAT, no âmbito do Prémio Novos Artistas Fundação EDP, do qual é um dos seis finalistas.

Continuar a ler