Netflix revela trailer de novo documentário sobre Bob Dylan

O serviço de streaming Netflix já lançou o trailer de Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, documentário realizado por Martin Scorsese e que relata a digressão de 1975/76 que levou Bob Dylan a realizar concertos íntimos em salas com cerca de 20 mil lugares.

https://www.youtube.com/watch?v=PS4gsWDSn68

Descrito como “parte documentário, parte filme-concerto, parte sonho febril”, este filme contém a primeira entrevista do vencedor do Prémio Nobel da Literatura de 2016 em mais de uma década e conta ainda com testemunhos exclusivos de Joan Baez, Sam Shepard, Rubin “Hurricane” Carter e Allen Ginsberg.

O filme que irá estrear-se no dia 12 de Junho promete “capturar o espírito conturbado da América em 1975 e a música que Dylan interpretou durante o Outono desse ano”.

A acompanhar o documentário, irá ser lançada, no dia 7 de Junho, uma colecção de 14 CD, que somam um total de 148 faixas, com gravações dos respectivos concertos e dos seus ensaios.

Esta não é a primeira vez que Bob Dylan é o foco de trabalho de Scorsese. Em 2005, o galardoado cineasta realizou e produziu o documentário No Direction Home que acompanhou o processo de transformação do músico de “cantor folk para músico de intervenção, de ‘voz de uma geração’ para estrela rock”.

Bob Dylan também aparece no documentário do realizador norte-americano The Last Waltz sobre a banda canadiana The Band, filme em que interpreta três temas.