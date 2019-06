iOS 13: apps ocupam menos memória e utilizadores têm mais privacidade

Aplicações que ocupam menos espaço, novos sistemas operativos, o enfoque na saúde e na privacidade, e o recurso à inteligência oficial para organizar fotografias são algumas das novidades partilhadas no evento anual para programadores da Apple, que começou esta segunda-feira, em São José, na Califórnia.

O presidente executivo da Apple, Tim Cook, foi o primeiro orador do evento e apresentou o iOS 13. No novo sistema operativo as aplicações vão ocupar até menos 50% de memória, e vão ser duas vezes mais rápidas.​ Entre as melhorias está uma muito requisitada pelos utilizadores: a introdução do “dark mode”, que “escurece” o sistema de um modo transversal — já existem aplicações que o fazem isoladamente. Outra novidade assinalada está relacionada com a aplicação de mensagens, que introduz um modo “deslizar” no teclado que ajuda os utilizadores a escrever mais rápido.

A Apple introduziu também novas ferramentas que permitem dar maior privacidade. Por exemplo, os utilizadores vão poder permitir a partilha da sua localização com uma aplicação apenas uma vez. Sempre que essa app quiser localizar o utilizador novamente, terá de voltar a ser autorizada.

O fim do iTunes

O iTunes, que em 2003 revolucionou a forma como as pessoas podiam aceder a música, deixa de funcionar como acontecia até agora: na próxima versão do macOs a app vai ser dividida, passando a existir apps para música, podcasts e TV.

A Apple anunciou também que os tablets vão ter um sistema operativo próprio, o iPadOS. O sistema será particularmente adaptado à dimensão do iPad, através de uma nova disposição dos ícones no ecrã, mas também funcionalidades que aproximam o iPad dos computadores portáteis, como permitir a ligação do tablet a um disco externo (uma pen USB, por exemplo).

Foto Apple

Já o novo watchOS, o sistema operativo para o Apple Watch, surge numa nova versão e com novas aplicações, como livros em áudio ou a possibilidade de o dispositivo registar notas apenas ouvindo a voz do utilizador.

O watchOS 6 vai ter também uma loja de aplicações própria, permitindo ​aos utilizadores fazer download de apps sem necessitar do iPhone. Vai ser ainda possível pesquisar apps através da Siri, a assistente digital da Apple.

Em concorrência com os Google Maps, a Apple prometeu melhorar a aplicação Apple Maps. Doravante, vai ser possível visualizar a fotografia das ruas, como já acontece com o Google Street View.

O novo Mac Pro

A WWDC é uma conferência focada no novo software, mas este ano foi também apresentada a nova máquina para profissionais: oMac Pro surge com novo design e especificações de topo, com processador Intel Xeon de última geração e memória interna que pode chegar aos 1,5 terabytes. A performance vai permitir editar simultaneamente vários vídeos em 8K, um desempenho assegurado por um novo sistema de refrigeração. Tudo isto e vai custar 5999 dólares (5300 euros).

A par do Mac Pro foi também conhecido o novo monitor 6K de 32 polegadas. Chama-se Pro Display XDR, oferece uma resolução de 6,016 x 3,384 com 20 milhões de píxeis, emite 40% mais luz que o antecessor monitor de 5K e vai custar cinco mil dólares — o suporte do monitor é vendido à parte por mil dólares.

Da menstruação à poluição

Para Tim Cook, a “maior contribuição da Apple para a humanidade” é melhorar a saúde das pessoas. Para tal, vai ser disponibilizada uma nova ferramenta – o Cycle Tracking – que ajuda as mulheres a acompanhar os seus ciclos menstruais. Outra aplicação – a Noise – notifica o utilizador quando este se encontra num ambiente com demasiado barulho, avisando-o se está a ser prejudicial para a audição. Vai estar disponível também uma aplicação que mostra a actividade do utilizador nos últimos 90 dias, comparando esta actividade com a que o utilizador tinha no ano passado, a fim de se verificar se está mais ou menos activo.

A Apple vai ainda ter uma nova forma de organizar fotografias no iPhone. As imagens serão organizadas automaticamente, recorrendo a tecnologias de inteligência artificial e reconhecimento de imagem.