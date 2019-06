Operação Teia. Manuela Couto e Miguel Costa Gomes em domiciliária; Joaquim Couto sai com caução de 40 mil euros

O ex-presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Joaquim Couto, ficou sujeito a pagar uma caução de 40 mil euros para ficar a aguardar julgamento em liberdade. A sua mulher, a empresária Manuela Couto, e o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, vão ficar em prisão domiciliária. As medidas de coacção foram anunciadas esta segunda-feira à tarde pelo juiz Artur Guimarães do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

O Ministério Público pediu este sábado a prisão preventiva para Joaquim Couto e Manuela Couto. Já para o presidente da Câmara de Barcelos, o procurador do Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto pediu a prisão domiciliária com pulseira electrónica.

Ao início da noite do passado sábado, foi libertado o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, José Laranja Pontes, que como os restantes três arguidos foi detido na passada quarta-feira pela Polícia Judiciária. O Ministério Público pediu a suspensão das funções, a proibição de contactos com outros arguidos e funcionários do IPO e uma caução de 20 mil euros, o que foi aceite pela defesa.

No domingo foi conhecida a renúncia do presidente da câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, que além de deixar a chefia da autarquia abandonou igualmente todos os cargos no Partido Socialista. Deixou assim a liderança da concelhia do PS de Santo Tirso, a comissão política nacional do partido e a presidência da mesa da comissão política distrital do Porto dos socialistas.

Esta segunda-feira a defesa de Joaquim Couto apresentou os documentos que comprovam as renúncias no tribunal, tendo o juiz de instrução adiada das 14h para as 17h a divulgação das medidas de coacção.

No centro deste caso, que investiga crimes de corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócios e peculato, está o ex-autarca de Santo Tirso e a mulher, gestora de um grupo de cinco empresas da área da comunicação, suspeitos de trocarem influência política pelo favorecimento das empresas que controlavam.

Laranja Pontes é suspeito de favorecer empresas de Manuela Couto, em troca da influência política do casal para se manter em funções. Enquanto Miguel Costa Gomes beneficiaria as várias empresas controladas pela empresária, para obter a ajuda do casal Couto nas suas aspirações políticas, nomeadamente para chegar à chefia da Federação do PS de Braga, lugar ao qual não se chegou a candidatar em Março do ano passado.

“A investigação, centrada nas autarquias de Santo Tirso, Barcelos e Instituto Português de Oncologia do Porto, apurou a existência de um esquema generalizado, mediante a actuação concertada de autarcas e organismos públicos, de viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste directo, com o objectivo de favorecer primacialmente grupos de empresas, contratação de recursos humanos e utilização de meios públicos com vista à satisfação de interesses de natureza particular”, informou a PJ em comunicado.

Joaquim Couto é considerado um “dinossauro” socialista, que se estreou como presidente da Câmara de Santo Tirso em 1982, cargo que ocupou até 1999. Depois, foi governador civil do Porto, entre 1999 e 2002, e vereador da Câmara de Vila Nova de Gaia. Em 2013, voltou a candidatar-se e a ganhar a autarquia de Santo Tirso, sendo reeleito em 2017.