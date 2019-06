Médicos marcam greve para 3 de Julho

A greve nacional de um dia já tinha sido anunciada, mas faltava marcar a data. Será no dia 3 de Julho. Este fim-de-semana reunido em Coimbra, o Conselho Nacional da Federação Nacional dos Médicos (Fnam) decidiu convocar a paralisação e ainda uma concentração para este dia, alegando que, quase quatro anos após a tomada de posse deste Governo, o Ministério da Saúde “continua recusar negociar” as reivindicações dos profissionais.

Apesar da realização de duas paralisações em 2017 e de uma greve nacional de três dias em Maio em 2018, a situação não se alterou e a mudança de ministro, em Outubro passado, “nada acrescentou, mantendo-se a postura de empatar e diferir a tomada de decisões, bem como uma atitude de alguma hostilidade contra os médicos”, defende a Fnam em comunicado esta segunda-feira divulgado.

A lista de reivindicações é muito extensa: entre outras coisas, os médicos exigem a criação de um estatuto de profissão de desgaste rápido e de risco e penosidade acrescidos, com diminuição da idade de reforma, a diminuição das actuais 18 horas de trabalho por semana para 12 horas nos serviços de urgência e o início “imediato” do processo de revisão da carreira e das grelhas salariais.

“O descontentamento entre os profissionais médicos atinge proporções deletérias e é transversal a todos os sectores de trabalho – público, privado ou social – e, por isso, a Fnam apela aos colegas que manifestem a sua insatisfação aderindo à greve nacional e concentração no dia 3 de Julho de 2019”, acentua a federação.

Depois de o processo negocial com o Ministério da Saúde não ter avançado, na última reunião em 7 de Maio, as duas estruturas sindicais que representam os profissionais - para além da Fnam, o SIM (Sindicato Independente dos Médicos) - já tinham anunciado esta forma de luta a nível nacional, em simultâneo com “paralisações parcelares em serviços carenciados”, como aconteceu já no serviço de anestesia do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) entre 19 e 24 de Maio.