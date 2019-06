Abrantes: este ano não há 180 Creative Camp por “impedimentos contratuais”

Abrantes não vai acolher este ano o Creative Camp, evento internacional ligado à área da criatividade que o município recebe desde 2013, tendo a autarquia justificado esta decisão com “impedimentos contratuais” decorrentes da legislação em vigor. Em comunicado, a Câmara Municipal de Abrantes (Santarém) aponta como motivo para a não realização do evento os “novos procedimentos” que resultam da “actual legislação em vigor” e que a impedem “de voltar a contratar no presente ano civil o Canal 180, entidade que tem vindo a assumir a prestação de serviço para a concretização do Creative Camp”.

Para o município, o Creative Camp, que iria decorrer entre os dias 30 de Junho e 7 de Julho, “tem sido um acontecimento distintivo e singular, numa clara aposta municipal no contacto com alguns dos mais inovadores criadores internacionais das áreas do vídeo, música, fotografia, design, cinema, arquitectura, instalação e artes plásticas”.

No entanto, “não obstante a tentativa de resolução”, o município não conseguiu celebrar “qualquer compromisso, nem assumir qualquer relação jurídica que consubstanciasse a existência de um programa para uma eventual edição em 2019”. Em declarações à agência Lusa, o vereador da Cultura da Câmara de Abrantes disse “lamentar a não realização do evento nos moldes anteriores”, tendo reiterado existirem “imperativos de ordem legal” e que “não permitiam efectuar o ajuste directo” com a empresa.

“Não estão reunidas as condições legais para contratar o Canal 180, pelo que, este ano, não haverá Creative Camp”, disse Luís Correia Dias, tendo feito notar que o município tem “em estudo e em preparação um outro programa que assenta em filosofias concertadas com os actores locais e incluir a colaboração do Canal 180”.

Contactado pela Lusa, João Vasconcelos, director do Canal 180, disse que a não realização do evento “é um revés”, tendo lembrado que “faltava menos de um mês” para arrancar o Creative Camp, e “já estava trabalho desenvolvido ao nível dos preparativos organizacionais” como a “divulgação, comunicação e venda de bilhetes a pessoas de todo o mundo”.

“O conceito do projecto continua válido e a fazer sentido, tem um formato muito rico, mas dependermos de financiamentos e de concursos gera uma imprevisibilidade muito grande. O evento vai continuar, onde e quando logo se vê”, disse o director do Canal 180, tendo feito notar que existe uma “boa relação” com Abrantes.

Com um investimento na ordem dos 75 mil euros por ano, esta seria a sétima edição de uma parceria iniciada em 2013 entre a autarquia e o 180 Creative Camp e que tinha como objectivo inicial “consolidar esta marca” no domínio da criatividade. O Creative Camp levou a Abrantes, entre 2013 e 2018, um programa anual de colaborações criativas nacionais e internacionais, numa semana de workshops, concertos, conferências, intervenções urbanas e descoberta do território, abertos à comunidade local.