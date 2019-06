E se for necessário travar o crescimento da economia?

O crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2019 surpreendeu pela positiva, +3,9% em termos nominais (+1,8% em termos reais), em relação ao período homólogo de 2018. Quando comparado com o quarto trimestre de 2018, o crescimento nominal aumenta quase um ponto percentual (p.p.), mas o crescimento real só aumenta 0,1 p.p. A aceleração da economia resulta do crescimento do investimento +20,7% em termos nominais, +17,8% em termos reais que, no entanto, poderá ter sido em parte influenciado por factores não recorrentes.

