Desigualdade de Género na Arte

Um grupo de investigadores registou as 1,9 milhões de transacções de obras de arte em 49 países, entre 1970 e 2016. Após analisar os dados, perceberam que as obras de arte concebidas por mulheres eram vendidas a um preço médio 42% mais baixo do que as obras de artistas masculinos. Mesmo excluindo valores extremos, associados a artistas de renome, a diferença manteve-se nuns extraordinários 20%. A distinção é mais nefasta em países com maiores desigualdades de género e o tamanho da amostra permite concluir que os preconceitos de género mantêm-se inclusivamente em áreas sensíveis, onde pululam indivíduos com elevados níveis de qualificação.

Apesar de tudo, as diferenças têm vindo a decrescer ao longo dos anos, o que demonstra uma maior abertura e consciência do papel das mulheres na sociedade. Ainda assim, mais do que quotas ou preços mínimos, a desigualdade de género deve ser combatida através de uma melhor educação da sociedade, com amplas campanhas de sensibilização, realizadas em escolas (importância de consciencializar os mais novos), meios de comunicação social e Internet.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Os loucos que (des)governam o Brasil

O Brasil está a ser governado por gente tresloucada. Na área da Educação, os cortes no ensino público são assustadores. As áreas das Ciências Sociais e Humanas vão deixar de ter verbas porque, segundo Bolsonaro, o actual e anterior ministro da Educação, os gastos nessa área (sobretudo na Filosofia) são um desperdício (palavra utilizada pelos próprios). O primeiro ministro da Educação só lá esteve três meses e o segundo, vamos ver. Uma jovem deputada, Tábata Amaral, doutorada em Harvard, abraçou a causa da Educação e tem feito frente a esta política. O ministro da Cultura, um tal Olavo de Carvalho (muito próximo de Bolsonaro) diz as maiores barbaridades: o cigarro faz bem à saúde, as vacinas fazem mal; não há provas de que a Terra seja redonda; a Pepsi utiliza células de fetos abortados como adoçante, etc. etc. (basta ir ao You Tube e ouvir as loucuras deste senhor). A ministra da Família, uma pastora evangélica, de nome Damares, diz que na Holanda há cientistas que aconselham a masturbar as crianças a partir dos sete meses! Há gente a abandonar o barco, apoiantes de Bolsonaro que, perante este descalabro, se vão afastando... A estes, Bolsonaro chama traidores. É o delírio total! O Brasil não merecia isto!

Maria Mota, Caldas da Rainha

Cosmopolitismo onde?

Uma cidade cosmopolita expande a diferença, exalta-a, mostra-a, não a naturaliza, não a coloniza, não a normativiza. Traz o passado como ele é sem plastificá-lo, cria e recria presentes múltiplos. É crítica, não é imitadora passiva e acéfala. Assim, decididamente uma cidade turística não é uma cidade cosmopolita, por si só, muito menos a cidade gananciosamente turistificada, esta última em particular é uma cidade que tende à normativização, o que, paradoxalmente, a torna profundamente provinciana, cinzenta, chata.

Nelson Bandeira, Porto