Reabilitação de Ilhas do Porto para habitação ganha novo impulso

O arquitecto valenciano Aitor Varea Oro anda no radar das notícias desde que se instalou no Porto e fez das Ilhas o projecto da sua vida. Depois de ter criado a iniciativa Habitar Porto, este investigador da Faculdade de Arquitectura tornou-se agora o pivot de um protocolo entre esta instituição e a Câmara do Porto, que procura concretizar projectos de reabilitação destes espaços para casas de renda acessível. Aitor acredita que o programa 1.º Direito pode ser a chave para abrir definitivamente uma porta por onde o turismo, já se sabe, também está a entrar. Falta, para o testar, concluir a estratégia local de habitação, que está por dias.

Continuar a ler