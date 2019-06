Pode uma cidade não ter um jornal local?

A falta de financiamento ditou o fim do “O Corvo”, uma publicação independente que, durante seis anos, acompanhou a vida política, social e cultural da capital. Também o projecto “Porto 24” não conseguiu vingar na cidade do Porto. Neste P24 a conversa com o director do “O Corvo”, Samuel Alemão, e com Pedro Rios, um dos fundadores do “Porto 24”.

