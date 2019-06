Indeciso? O Google Maps já indica quais são os pratos mais populares dos restaurantes

A aplicação Google Maps já incluía os restaurantes, fotos, comentários e classificações, além de, claro, localizações e direcções. Agora, passa também a mostrar quais são as especialidades preferidas de cada casa pelos frequentadores. "Pratos Populares” chega, assim, para aumentar a competição com aplicações como a Zomato ou a The Fork, também geralmente utilizadas para este fim.

A nova funcionalidade, suportada por um algoritmo de machine learning, “disponibiliza informações e imagens sobre os pratos mais populares”, informa a empresa num comunicado enviado ao PÚBLICO. Para isso, o algoritmo cruza “o nome do prato, indicado pelos utilizadores do Google Maps, com as fotos e classificações mais relevantes”, indicam.

Se estiver em viagem por algum ponto do mundo em que não domine a língua, e não consiga decifrar a ementa, a app traduz tudo sobre os pratos mais apreciados.

“A nova funcionalidade que mostra os pratos mais populares é possível através de contribuições de pessoas de todo o mundo que querem ajudar outras pessoas a utilizar o Google Maps”, indicam no comunicado, realçando que, “se quiser retribuir o ‘favor'”, basta fotografar a refeição – “antes de começar a comer”, sublinham – e depois adicionar o nome do prato.

“Pratos populares” está disponível na aplicação desde sexta-feira para dispositivos Android e, segundo a empresa, “será disponibilizada, dentro de alguns meses, para utilizadores iOS”.