Em 15 dias, TAP estreia três destinos nos EUA

No sábado, aterrou em Chicago o primeiro voo da nova rota norte-americana da TAP. Nas próximas semanas, a companhia aérea portuguesa vai também chegar a São Francisco e Washington, sempre com partidas de Lisboa.

Para o aeroporto de Chicago O’Hare, haverá cinco voos semanais, com a empresa a anunciar preços por trajecto (a base é a ida) de 302 euros.

A próxima grande cidade norte-americana na agenda é São Francisco, para onde a TAP começa a voar a 10 de Junho. Neste caso, são anunciados preços desde 388 euros a ida.

Por fim, no dia 16, é a vez de Washington, com bilhetes desde 254 euros a ida.

Segundo comunicado da TAP, a empresa consegue assim “quadruplicar o número de destinos na América do Norte em apenas quatro anos”. Em 2015, os destinos eram Newark e Miami, a que se juntaram depois Boston, Toronto, Nova Iorque/JFK.

No Porto, também há crescimento americano: foram reforçados os voos semanais Porto – Newark (passaram de dois para cinco, anunciando-se inicialmente um sexto voo) e, assinala a empresa, houve até uma estreia mundial nesta rota, com a primeira rota transatlântica do novo avião Airbus A321neo Long Range.

Ainda em Junho, haverá mais novidades, mas europeias: Tenerife e Nápoles com partida de Lisboa. Do Porto, vão estrear-se este Verão Bruxelas, Lyon e Munique. Entre as novidades mais recentes e em operação, contam-se Telavive, Dublin e Basileia. Recentemente, a TAP anunciou também novas ligações à Gâmbia e Guiné-Conacri.