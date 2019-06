VAR vai ser usado esta semana na Liga das Nações

O videoárbitro (VAR) vai ser utilizado na final four da Liga das Nações, anunciou a UEFA nesta segunda-feira. A tecnologia já tinha sido aplicada no Mundial de 2018, na Rússia, e nas eliminatórias da presente temporada na Liga dos Campeões.

“Nunca teremos um sistema que seja 100% à prova de erros, mas as decisões mais importantes, que sejam claras e óbvias, têm sido rectificadas”, reagiu Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, uma das equipas que competem pela conquista do troféu, a par de Portugal, Suíça e Holanda. “A minha sensação é que, no essencial, as grandes decisões têm sido correctas.”

Uma das críticas apontadas ao VAR é o tempo que as decisões levam a ser tomadas, tendo em conta a necessidade de revisão das imagens, deixando os adeptos “às escuras” enquanto o árbitro tenta esclarecer os lances.

Nesse sentido, o seleccionador da Holanda adianta que o sistema tem ainda margem para melhorar. “O VAR é uma boa ajuda para tornar o futebol mais justo, e a maioria dos erros será corrigida. Isso, obviamente, é positivo”, adiantou Ronald Koeman, lembrando que a discussão em torno dos lances continuará a existir. “Podemos sempre interpretar as acções de diferentes formas. Eu defendo que o VAR deve concentrar-se apenas nas grandes decisões, em vez de andar à procura de potenciais erros.”

A Inglaterra mede forças com a Holanda nas meias-finais da Liga das Nações, na quinta-feira, um dia depois de Portugal defrontar a Suíça, no Estádio do Dragão.