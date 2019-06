Semenya poderá correr sem medicação até apreciação do recurso

A dupla campeã olímpica Caster Semenya vai poder continuar a competir nas provas de 800 metros sem tomar medicação para baixar os índices de testosterona até que o Tribunal Federal Suíço avalie o recurso interposto pela atleta. Esta decisão foi divulgada nesta sexta-feira e vem dar sequência a um caso particularmente sensível e polémico.

“O Supremo Tribunal Federal da Suíça ordena à IAAF que suspenda imediatamente a implementação dos regulamentos de elegibilidade contra Caster Semenya, permitindo-lhe competir sem restrições na categoria feminina enquanto o seu recurso estiver pendente”, reveleram, em comunicado, os advogados da sul-africana.

O Tribunal Arbitral do Desporto tinha aprovado uma norma da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo) sobre as exigências impostas aos atletas com diferenças no desenvolvimento sexual que pretendam competir nas provas que vão dos 400 metros até à milha.

Não há previsão acerca de uma decisão final, mas a IAAF vai apresentar novas acções junto do tribunal. Através dos seus advogados, Semenya já fez saber que mantém a esperança de ver o caso decidido a seu favor: “Estou grata aos juízes suíços por esta decisão. Espero que no seguimento do meu recurso seja novamente livre para competir”.