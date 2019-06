Reyes seguia a 237 quilómetros/hora quando se despistou

O futebolista José Antonio Reyes, que morreu no sábado num acidente de viação, seguia a 237 quilómetros por hora no Mercedes Brabus S550 que conduzia, antes de perder o controlo do veículo, devido a uma furo num dos pneus, escreve o jornal espanhol Mundo Deportivo, que cita um relatório da Guardia Civil.

De acordo com as autoridades, um dos pneus do veículo não teria a pressão adequada e rebentou, o que, aliado à velocidade a que seguia, fez com que o jogador perdesse o controlo do automóvel. O veículo galgou a auto-estrada, embateu com violência contra uns blocos de cimento que se encontravam próximos, capotou e incendiou-se, a cerca de 200 metros do local onde saiu da auto-estrada.

O acidente causou a morte de José Antonio Reyes, jogador do Extremadura, e a de outro dos ocupantes, havendo ainda um ferido grave a contabilizar.

O acidente aconteceu pelas 11h40 (10h40 em Lisboa) deste sábado, numa auto-estrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu há 35 anos.

Reyes, que actuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid. Disputou 35 jogos e marcou seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, concretizando um golo na final, frente ao Sporting.

Formado no Sevilha, onde se estreou (foi o futebolista mais jovem de sempre a estrear-se na La Liga, com apenas 16 anos), o avançado somou 21 internacionalizações pela selecção de Espanha, nas quais marcou quatro golos. Conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, pelo qual se sagrou campeão inglês e ergueu uma Taça de Inglaterra.