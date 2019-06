Futebol: as novidades que vão entrar na próxima temporada

Menos de um mês depois do fim da época futebolística em Portugal, o futebol nacional prepara-se para as alterações previstas para a próxima temporada, que arranca em Agosto. Tanto a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) como a Liga de Clubes anunciaram esta segunda-feira algumas novidades para a época 2019-2020 que se vêm juntar a outras medidas já reveladas.

Com o Benfica a vencer o campeonato e o Sporting a Taça de Portugal, os dois emblemas lisboetas vão reencontrar-se para o primeiro duelo da temporada, em que a Supertaça Cândido de Oliveira estará em disputa. Será no Estádio Algarve, no dia 4 de Agosto, que haverá derby lisboeta a dar início à nova época.

A primeira jornada da I Liga será, segundo as entidades que regem o futebol, a 11 de Agosto e terminará a 17 de Maio de 2020 — sete dias depois, a 24 de Maio de 2020, decorrerá a final da Taça de Portugal. Entre o Natal e a passagem de ano, haverá pausa de Inverno, também aprovada pela Liga de Clubes.

Nesta segunda-feira, a FPF e a Liga anunciaram que o sistema de videoárbitro (VAR), implementado há duas épocas nas principais competições do futebol nacional, terá nos seus ecrãs o apoio de linhas gráficas para ilustrar o momento do fora-de-jogo (à semelhança da realização televisiva). A Liga de Clubes fez um balanço “positivo” do uso da tecnologia, mas continua receptiva a melhoramentos e a um melhor rendimento da ferramenta.

Este organismo, que continuará a ser liderado pelo ex-árbitro Pedro Proença, também anunciou que vão acabar os jogos da I Liga à segunda-feira, concentrando-os entre a sexta-feira e o domingo num novo horário que poderá ser utilizado no calendário: 12h45. No entanto, a segunda-feira poderá ser um dia excepcionalmente utilizado para jogos de equipas que irão disputar as competições europeias.

As 18 equipas da Primeira Liga 2018/2019 Belenenses SAD

Benfica

Boavista

Desportivo das Aves

Famalicão

FC Porto

Gil Vicente

Marítimo

Moreirense

Rio Ave

Santa Clara

Sporting

Sporting de Braga

Paços de Ferreira

Portimonense

Tondela

V. Setúbal

V. Guimarães

Recorde-se que Benfica terá acesso directo à Liga dos Campeões, tal como o Sporting na Liga Europa. FC Porto ainda terá de disputar a terceira pré-eliminatória e (caso vença) posterior play-off de acesso à fase de grupos da Champions. O mesmo cenário também se coloca ao Sp. Braga e V. Guimarães na Liga Europa, sendo que os vimaranenses entram na luta para chegar à prova a partir da segunda pré-eliminatória.

E lá fora?

Após várias tentativas, a UEFA tinha anunciado em Dezembro que iria implementar o VAR na Liga dos Campeões da próxima temporada. No entanto, o órgão máximo do futebol europeu antecipou-se e ordenou a sua utilização em Fevereiro, a partir dos oitavos-de-final — o Liverpool venceu a prova no sábado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para a Liga Europa, agora detida pelo Chelsea, não há medidas anunciadas. Segundo últimas informações, o VAR tem implementação prevista para a temporada 2020-21. Por outro lado, o VAR estará presente na fase final da Liga dos Nações, que arranca na quarta-feira.

Por falar em clubes ingleses, o VAR também chegará à Premier League na próxima temporada. A tecnologia já está implementada nas principais ligas europeias de futebol.