Atalanta, um milagre italiano com futebol “à holandesa”

Uma cidade com apenas 120 mil habitantes. Um clube de habitual “sobe e desce” entre as divisões do futebol transalpino. Um museu com apenas um título na alta roda do calcio (Taça de Itália). Um dos três orçamentos mais baixos da Série A. Rivais poderosos e, sobretudo, bem apetrechados. Foi neste contexto milagroso que a Atalanta chegou à Liga dos Campeões pela primeira vez, em 111 anos de história, fruto do terceiro lugar obtido na Liga italiana 2018-19. É a primeira vez de uma “million dollar baby” que, ainda “bebé” na Champions, vai somar vários milhões

O “milagre” foi consumado a 26 de Maio — a Atalanta, com o estádio em obras, recebeu o Sassuolo em Reggio Emilia, a duas horas de Bérgamo —, com uma vitória por 3-1 que deixou AC Milan e Roma apenas a braços com a Liga Europa. Contas feitas, terminou o campeonato no último degrau do pódio, com os mesmos 69 pontos que o Inter Milão e a 10 do Nápoles.

“A deusa de Bérgamo” fez tudo isto provando que o futebol de ataque ainda vence o “cinismo”. Em “futebolês”, a Atalanta provou que, em vez de jogar “à italiana”, é possível ter sucesso “à holandesa”. Já lá vamos.

“Uma consequência”

“Não é um milagre, é uma consequência”. A frase é do capitão Papu Gómez e permite explicar que este feito não pode ser visto como um acaso irrepetível. É que a Atalanta — que há oito anos estava na Série B — já tinha avisado, há dois anos, que o crescimento era real: acabou a temporada no quarto lugarda Série A, ano em que só os três primeiros tinham direito a participar na Liga dos Campeões.

Na temporada anterior, a sétima posição acabou por ser o catalisador de tudo isto. É que a queda no play-off da Liga Europa, já em 2018-19, permitiu, segundo o treinador, Gian Piero Gasperini, concentrar forças no campeonato. E forças foram concentradas.

Para esta proeza, Gasperini optou por contrariar a sua escola. A Atalanta foi o melhor ataque do campeonato — melhor mesmo do que o da campeã Juventus — e, acima disso, mostrou durante grande parte da temporada que o futebol ofensivo, se bem trabalhado, compensa.

Os dados estatísticos não são tudo, mas ajudam a entender o fenómeno e uma viagem pelo site Who Scored permite perceber o que está em causa. A Atalanta foi a equipa da Série A com mais golos em jogadas de envolvimento (o chamado “open play”), a que mais rematou dentro da área e a segunda que mais finalizou na vulgarmente denominada “pequena área”. Foi, ainda, a segunda equipa que mais jogou no último terço do campo adversário.

O estilo de jogo, esse, fica patente nos dados de predominância territorial: foi a terceira equipa que menos atacou pela zona central, ficando evidente a intenção de jogar em “campo grande”, variando as investidas — atacou 37% das vezes pela esquerda e 38% pela direita.

A Atalanta marcou muitos golos e sufocou adversários. O expoente disso foi o recente jogo frente ao Empoli, no qual bateu o recorde de remates num jogo da Série A (47, 18 deles enquadrados com a baliza). O encontro terminou 0-0, os jogadores atiraram-se para o chão, no final, e a Atalanta caiu para o sexto lugar, fazendo o futebol italiano duvidar do estilo adoptado.

Invenções de Gasperini

Quem não duvidou foi Gian Piero Gasperini, que manteve a estratégia para os últimos seis gloriosos jogos. E é importante falar de Gasperini, que explicou de onde lhe veio a ideia de ter a Atalanta a jogar com esta superioridade territorial e, essencialmente, com os defesas a defender em todo o campo.

“Ter superioridade numérica na defesa era visto como um dogma. Há uns anos, pelo Génova, contra a Juventus, percebi que tinha o Burdisso, um marcador muito forte, e deixei-o a ele e ao De Maio contra o Tévez e o Llorente. Fizeram um grande jogo na marcação e eu ganhei um homem extra que podia entrar nas manobras ofensivas. Valeu a pena o risco. A lógica de ter defesas ofensivos, na Atalanta, veio dessa intuição. Com uma defesa a três posso defender quatro jogadores”, contou Gasperini à Gazzetta dello Sport.

Além do estilo aplicado, o treinador de 61 anos (que já orientou também Génova, Palermo, Crotone e, por muito pouco tempo, o Inter) teve, ainda, o condão de entender o talento que tinha em mãos. Primeiro, o experiente Ilicic jogou, possivelmente, o melhor futebol da carreira. Depois, Papu Gómez foi o “joker”. Gasperini “deitou fora” os tradicionais trios de ataque, com dois alas e um avançado, e quis ter Papu com liberdade para criar por onde bem entendesse, libertando também Ilicic e Zapata.

O colombiano, emprestado pela Sampdoria, marcou golos como nunca tinha marcado. Com quase 1,90m e 90kg, o avançado foi, quase sempre, visto como um homem de área, mas Gasperini viu um jogador diferente. Viu um Zapata capaz de utilizar a potência que tem para explorar o espaço, capaz de utilizar a força física para segurar e combinar longe da área e capaz de entrar no “carrossel” ofensivo da Atalanta.

Resultado: 23 golos que, na Série A, apenas foram superados pelos 26 do “velhinho” Quagliarella. Zapata ficou a um golo de igualar o recorde de Pippo Inzaghi, que tinha feito 24 golos pela Atalanta, em 1996-97. Tudo isto depois de ter estado “a seco” nas dez primeiras jornadas. “Isto não é como começa, é como acaba”, como gostam de dizer os futebolistas.

A noite de 26 de Maio de 2019 foi memorável, em Reggio Emilia e em Bérgamo, com um ambiente tremendo no estádio, primeiro, e na cidade da Atalanta, depois. Agora, é “só” tentar repeti-lo, às terças e quartas-feiras.