Nos Primavera Sound: sai Kali Uchis, entra Branko

Depois de na passada sexta-feira ter sido confirmado que Kali Uchis não iria actuar no Nos Primavera Sound, a organização do festival que decorre de 6 a 8 de Junho, no Parque da Cidade, no Porto anunciou que o DJ e produtor português Branko, membro fundador dos extinto Buraka Som Sistema, irá ocupar a vaga deixada pela cantora com ascendência norte-americana e colombiana.

Kali Uchis, de 24 anos, anunciou na sua página de Facebook que, para além do concerto do Porto, também iria cancelar os concertos nas cidades de Gotemburgo e Amesterdão, sem justificar as razões para o cancelamento dos concertos.

Branko lançou o álbum Nosso em Março e irá apresentar-se no formato Live AV, com um “espectáculo de vídeo e som que está sob o comando do próprio João Barbosa”, nome de Branko.

“Imagens colectadas ao longo dos últimos anos pelas viagens para criação de álbuns, programas de TV e online, o baú de Branko é gigante e diversificado, sempre com novas coordenadas da música electrónica global”, pode ler-se no comunicado lançado pelo festival.

No entanto, os contratempos na presente edição não impediram os organizadores de anunciarem, no dia após o cancelamento de Kali Uchis, que a icónica banda de rock alternativo Pavement se iria reunir em 2020 para dois concertos exclusivos no Primavera Sound de Barcelona e do Porto.

Foi anunciado durante o festival de Barcelona que a banda liderada por Stephen Malkmus iria voltar aos palcos após o seu desmembramento em 1999. Esta notícia surgiu pouco tempo depois de Malkmus ter afirmado no podcast “Rolling Stone Music Now” que as possibilidades para uma reunião dos Pavement acontecerem eram “realistas”.

“Tudo é possível… se existe interesse, isso vai ser sempre um factor. Se as pessoas estão entusiasmadas para nos verem, então nós também estamos entusiasmados. Veremos o que acontecerá”, disse o vocalista.

Mas antes de saltarmos para o ano de 2020, a oitava edição do Nos Primavera Sound vai decorrer entre os dias 6 e 8 de Junho, no Parque da Cidade do Porto, com Solange, Stereolab, J Balvin, Interpol, Erykah Baduh, Rosalía e Nina Kraviz como cabeças de cartaz.