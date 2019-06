Morreu Agustina Bessa-Luís

Agustina Bessa-Luís morreu esta segunda-feira de madrugada, aos 96 anos, confirmou o PÚBLICO junto de um familiar. A escritora estava doente há mais de uma década, mas o seu estado de saúde agravara-se nos últimos tempos.

A missa de corpo presente, celebrada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, terá lugar na terça-feira, às 10h, na Sé do Porto, onde o corpo ficará em câmara ardente até ser transportado para o jazigo da família no cemitério de Peso da Régua.

Agustina Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, Amarante, a 15 de Outubro de 1922. A sua infância e adolescência serão passadas nesta região, que marcará fortemente a obra da escritora. Estreou-se como romancista em 1948, com a novela Mundo Fechado​, mas é em 1954, com o romance A Sibila, que se impõe como uma das vozes mais importantes da ficção portuguesa contemporânea.

Agustina Bessa-Luís foi distinguida em 2004 com o Prémio Vergílio Ferreira, atribuído pela Universidade de Évora, pela sua carreira como ficcionista, e com o Prémio Camões, o mais alto galardão das letras em português.

Entre 1986 e 1987, foi directora do diário O Primeiro de Janeiro. Entre 1990 e 1993 assumiu a direcção do Teatro Nacional de D. Maria II (Lisboa).