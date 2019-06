Presidente “curva-se perante o génio” de Agustina Bessa-Luís

O Presidente da República já reagiu à notícia da morte da escritora Agustina Bessa-Luís, tornada conhecida nesta segunda-feira, e expressou as suas condolências. “Há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós. Agustina Bessa-Luís é uma dessas personalidades”, lê-se na nota publicada no site da Presidência.

Em memória da “criadora”, “cidadã” e “retrato da força telúrica de um povo”, como foi descrita na nota, o “Presidente da República curva-se perante o seu génio e expressa aos seus familiares as mais sentidas condolências”.

“De ‘antes quebrar do que torcer’ testemunhou, com o rigor inexcedível da sua escrita, nunca corrigida, o fim de um Portugal e o nascimento de outro. Um e outro feitos do Portugal eterno”, continua. “E é a esse Portugal eterno que ela pertence.”

Ministra da Cultura: uma obra “virada para o passado, mas sempre presente"

Também a ministra da Cultura lamentou já a morte da escritora, que classifica como “uma das grandes romancistas da literatura portuguesa e mestre de um dos mais originais processos criativos da ficção portuguesa”. Graça Fonseca realça ainda que Agustina é “autora de uma obra tantas vezes virada para o passado mas sempre contemporânea, sempre presente, [que] marcou a escrita em português a partir dos anos 50, inaugurando um novo espaço ficcional, à imagem de outras grandes mulheres e que, em conjunto com ela, revolucionaram radicalmente a prosa em português, como Maria Velho da Costa ou Maria Gabriel Llansol”.

No seu comunicado, a ministra lembra ainda “a cumplicidade” de Agustina com Manoel de Oliveira, que levou “à assinatura de obras fundamentais do cinema português, como Francisca e Vale Abraão", mas também “Party, O Convento, Inquietude, O Princípio da Incerteza e A Alma dos Ricos”.

Isabel Rio Novo recorda “obra extraordinária” que “não morre hoje”

A escritora Isabel Rio Novo, autora da biografia de Agustina Bessa-Luís, considera que a “obra extraordinária” da autora “não morre hoje” e “continuará a ser lida e apreciada seguramente daqui por 100 ou 200 anos”.

“Enquanto leitora, enquanto biógrafa e pessoa que ainda teve o privilégio de poder conhecer pessoalmente, sinto-me profundamente grata por uma obra extraordinária que não morre hoje”, disse Isabel Rio Novo à agência Lusa.

A escritora, que publicou em Janeiro a biografia O Poço e a Estrada, sobre Agustina Bessa-Luís, recorda “uma obra inqualificável, extremamente prolífica, de uma forma de escrita e de uma forma de compreensão e de indagação da natureza humana absolutamente única no contexto da literatura portuguesa e mundial”.

Isabel Rio Novo disse ter conhecido pessoalmente Agustina Bessa-Luís no contexto de projectos de investigação, e recordou “toda a sua inteligência, o seu humor, a sua graça, cuja gargalhada cristalina era verdadeiramente contagiante”.

Agustina Bessa-Luís morreu nesta segunda-feira de madrugada, aos 96 anos, confirmou o PÚBLICO junto de um familiar. A escritora estava doente há mais de uma década, mas o seu estado de saúde agravara-se nos últimos tempos.

A missa de corpo presente, celebrada pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda, terá lugar na terça-feira, às 10h, na Sé do Porto, onde o corpo ficará em câmara-ardente até ser transportado para o jazigo da família no cemitério de Peso da Régua.