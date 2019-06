Charlotte Casiraghi casou-se e fez homenagem à avó, Grace Kelly

Charlotte Casiraghi, filha da Carolina do Mónaco, casou-se no sábado com o produtor de cinema francês Dimitri Rassam. A cerimónia civil decorreu no sábado, no Palácio da família Grimaldi e foi seguida de um piquenique nos jardins do palácio e do copo de água no Monte-Carlo Beach Hotel.

Charlotte e Dimitri estão juntos há três anos e têm um filho de seis meses, Balthazar. Têm também filhos de relações anteriores: Casiraghi tem também um filho de cinco anos (Raphael) e Rassam uma filha de sete anos (Darya).

Charlotte é neta de Grace Kelly — que se tornou princesa do Mónaco depois de casar com Rainier III —, a quem parece ter feito homenagem através do guarda-roupa, como sublinha a Vanity Fair. Tal como a avó, usou primeiro um vestido curto para a cerimónia civil (criado por Anthony Vaccarello, director criativo da Saint Laurent​), mudando depois para outro mais elaborado da Chanel. Já Grace Kelly, além do mais icónico vestido Lanvin que usou na cerimónia religiosa, vestiu também outro mais discreto e curto.

Segundo a revista norte-americana, o corpete do vestido era inspirado por uma peça que Grace Kelly usou no filme de 1955 Ladrão de Casaca. Também o colar Cartier, que pertenceu à actriz norte-americana, e o penteado estilo old hollywood pareciam ser uma referência à avó.

No casamento estiveram presentes, entre outras figuras, a princesa Carolina e o actual monarca, o príncipe Alberto do Mónaco, bem como a mulher, a princesa Charlene.