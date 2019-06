A colecção científica de uma antiga escola anarquista

No Largo da Graça, em Lisboa, um edifício amarelo-pastel de aspecto sóbrio passa despercebido aos transeuntes menos atentos. De frente para o coreto no meio daquela praça, o n.º 58 tem inscrito em letras garrafais “Escola-Oficina N.º 1” por cima do portão verde-escuro. No topo da fachada, em letras mais pequenas, lê-se “Sociedade Promotora de Escolas”.

