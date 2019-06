A armadilha feminina dos “cuidados”

O tão justo reconhecimento do esforço e da sobrecarga dos cuidadores ditos “informais” – conceito generalizado e comummente aceite, que considero pouco feliz, por se prestar a interpretações confusas, até por parte de quem tem responsabilidades na área, e que surge como contraponto ao conceito de cuidadores “formais”, que deveria, também este, ser revisto e substituído pelo de cuidadores profissionais – coloca, todavia, algumas questões merecedoras de reflexão.

A maioria destes “cuidadores” são, na verdade, “cuidadoras”, tanto nas idades mais avançadas (nomeadamente, nos cuidados ao cônjuge), quanto nas idades mais jovens, (na prestação de cuidados aos ascendentes – pais ou sogros – ou aos filhos). E tal deve-se a essa ancestral identificação das mulheres como cuidadoras, por “vocação natural”, que remeteu sempre para o domínio das atribuições femininas, a responsabilidade de cuidar e de velar pelo bem-estar de todos, quer na família, quer na comunidade.

Aliás, a própria entrada das mulheres no mercado de emprego foi feita por via desta suposta “vocação natural”, que levou as mulheres a realizarem, fora de casa e profissionalmente, o mesmo tipo de tarefas que sempre realizaram na esfera doméstica e familiar: enfermeiras, professoras primárias, assistentes sociais e, é claro, cozinheiras, amas e empregadas domésticas.

Esta assimilação a uma condição de “vocação natural” contribuiu para a desvalorização do trabalho feminino e das profissões feminizadas, aos quais, por serem percebidos como um exercício “natural”, foi retirada essa componente de “esforço” que, geralmente, se associa à aquisição de competências, fazendo, como consequência, baixar as remunerações que lhes correspondem.

Mas a identificação entre o feminino e a vocação cuidadora tem outros efeitos perversos no emprego das mulheres: desde logo, porque as expectativas sociais no sentido de a mulher ser a principal responsável pelos cuidados familiares e domésticos (por estar “naturalmente” mais habilitada para os prestar) faz com que, na maioria dos casos, sejam as mulheres a faltar ao trabalho para acompanhar os familiares, ou que sejam também elas a abdicar de oportunidades profissionais, em nome das necessidades e do bem-estar familiar.

E fazem-no porque é socialmente esperado que o façam e, ao fazê-lo, reforça-se uma outra expectativa social: a de que secundarizem o trabalho face às necessidades familiares. E, ao fazê-lo, perpetuam-se e acentuam-se as desigualdades de género no emprego, patente na muito mais rápida progressão profissional dos homens, comparativamente às mulheres.

Conclui-se, assim, que mesmo as medidas “amigas da família”, como sejam determinadas modalidades de horário ou de realização do trabalho, só resultam se forem utilizadas, de forma equilibrada e igualitária, por homens e mulheres, o que raramente acontece, uma vez que mesmo em países com tradição (e educação) mais paritária em matéria de género, o trabalho a tempo parcial, por exemplo, mas também a jornada contínua ou, até, o horário flexível, continuam a ser modalidades de trabalho (e de horário) muito mais utilizadas pelas mulheres do que pelos homens, como forma, justamente, de conciliar trabalho e vida familiar.

O mesmo sucede com o reconhecimento das tarefas do cuidado familiar e afectivo que, repito-o, sendo absolutamente justo e necessário, não pode ser mais uma forma de desresponsabilizar o Estado de algumas das suas funções sociais e de remeter, mais uma vez e a troco de discutível compensação, as mulheres para as tarefas de cuidar.

E como as “boas” medidas podem até sê-lo na essência, mas nem sempre os seus efeitos são igualmente “bons”, importa que, a par da sua implementação, se sensibilizem, alertem e mudem consciências e mentalidades, evitando que o facilitismo do imediato se converta numa verdadeira armadilha para o futuro.