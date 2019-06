Temperaturas caem a pique e chuva regressa terça-feira

Depois de uma semana de calor intenso, o tempo vai mudar “radicalmente” nos próximos dias, com descida das temperaturas em todo o país e chuva no Norte e litoral a partir de terça-feira, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)​.

A meteorologista Paula Leitão adiantou este domingo ao PÚBLICO que “o tempo vai mudar radicalmente” no início da semana, com os termómetros a baixar em todo o território atingindo temperaturas na casa do 20 graus em todo o país até quinta-feira.

Durante a semana, o IPMA prevê temperaturas médias abaixo do normal, para todo o território. Na terça-feira, a previsão é de máximas de 23º em Lisboa, 21º no Porto, 22º em Coimbra e 28º em Beja (que neste domingo regista uma máxima de 37º). Faro temperaturas descem de 30 para 26 graus no mesmo período.

Também a chuva estará de regresso. A partir desta noite já pode começar a chover na região do Minho, e até terça-feira a chuva atinge também a região centro. “Quinta-feira é o dia em que chove mais”, prevê a especialista do IPMA.

Para quinta, sexta e sábado prevê-se uma ligeira subida da temperatura — máximas de 29 graus no Alentejo, mas 21 graus no Porto, refere Paula Leitão —, pouco comparáveis com as máximas de 38 graus registadas este fim-de-semana.

O próximo fim-de-semana deverá ser de temperaturas abaixo da média para esta altura do ano.