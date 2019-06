Antropólogo, de esquerda, anti-racista e agente da PSP

Antropólogo, de esquerda, agente do corpo de intervenção da PSP e anti-racista: são quatro características que não costumam estar associadas. Mas estão em Manuel Morais. Podia acrescentar-se mais uma: é alguém que se comove com frequência. As lágrimas vêm-lhe aos olhos quando fala da família ou de um episódio com que se confrontou durante o seu trabalho. Foi Comando, está no Corpo de Intervenção da PSP, conhecido por ser musculado. Ingressou nas duas profissões com a missão de mudar a sociedade, para defender “os valores do 25 de Abril e da democracia”.

