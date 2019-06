Incêndio provoca um morto numa habitação em Vila Nova de Gaia

Um homem morreu em resultado de um incêndio que deflagrou na manhã deste domingo numa habitação familiar em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto.

“Na altura em que os bombeiros deram o incêndio como estando na fase de rescaldo, por volta das 12h42, é que encontraram uma vítima mortal no quarto”, declarou fonte do CDOS, do Porto, precisando que a habitação se localiza na avenida Sacadura Cabral.

Fonte dos bombeiros de Aguda disse à Lusa que a vítima estava carbonizada, desconhecendo-se ainda a sua identidade.

Ao PÚBLICO, fonte do comando operacional da GNR adianta que “não há para já indícios de crime”, apesar de ainda não haver muitas informações.

No incêndio, cujo alerta foi dado às autoridades pelas 11h23, estiveram 28 elementos entre Bombeiros de Aguda, Sapadores de Vila Nova de Gaia, Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.