Avião “com problemas elétricos” desviado do Porto para Lisboa

O Aeroporto Sá Carneiro (Porto) accionou hoje um “alerta de nível 1” para uma “aeronave com problemas eléctricos que pediu aterragem e que foi desviada para o Aeroporto de Lisboa por causa da nebulosidade, disseram fontes oficiais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto explicou à Lusa que o Aeroporto Sá Carneiro accionou hoje pelas 7h59 um “alerta nível 1 para uma aeronave com problemas eléctricos” e que “pediu aterragem” na pista.

O avião acabou depois por ser desviado para ir aterrar no aeroporto de Lisboa por causa do “nevoeiro registado no Aeroporto Sá Carneiro”, acrescentou a mesma fonte.

Os meios mobilizados e “postos em prontidão foram “30 bombeiros de 11 corporações, com 11 veículos”, disse o CDOS do Porto, referindo que os mesmos meios foram “desmobilizados pelas 8h44”.

Em declarações à Lusa um funcionário da ANA - Aeroportos disse que “até pelo menos às 13h de hoje vai haver condicionamentos na aviação no Aeroporto Sá Carneiro devido ao nevoeiro” e que, devido às “alterações climatéricas, um voo da Easyjet, que devia ter aterrado pelas 8h30 no Sá Carneiro, foi desviado para o aeroporto em Santiago de Compostela”, no Norte de Espanha.

O “nevoeiro está a afectar os voos desde as 6h de hoje”, avisou a mesma fonte, acrescentando que há “vários voos com atrasos”.

A Lusa contactou a companhia área TAP Air Portugal para tentar saber se algum voo da companhia aérea portuguesa havia sido desviado, mas não foi possível obter informações até às 12h.