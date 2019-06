A Europa fabrica mais caixões do que berços

A Europa apresenta a maior perda de população da história moderna. A Alemanha já tem a menor taxa de natalidade do mundo. Nas últimas seis décadas, a população da Ásia triplicou. Até 2050, a população africana mais do que duplicará; na América Latina esse aumento será de 25%; no Norte de África de 59%; e, na Índia de 25%. Em 1950, a população da Europa era a tripla da África Subsaariana, mas em 2100 os africanos dessa região serão cinco vezes mais que os europeus.

