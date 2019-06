Quem quer encobrir os maiores “ladrões” do país?

Já todos sabemos que uma grande percentagem de concidadãos só não rouba ou mais não faz porque não pode ou não está no lugar certo, para levar adiante o que de malvadez vai no seu íntimo. Claro, que também existem muitos milhares de cidadãos que jamais roubariam o seu semelhante, fosse a que pretexto fosse, pois a honra ainda está acima de tudo. Todavia, nas últimas décadas, os assaltos perpetrados contra o Estado não têm tido limites. É o vale tudo. E, sobre os grandes devedores à banca, o caso está numa nebulosa, no intuito – dizem os compinchas – de se salvaguardar o sigilo bancário. Que os responsáveis do BdP divulguem divulguem imediatamente o rol dos caloteiros que saquearam o país, para, assim, responderem criminalmente pelos seus criminosos actos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Tejadilhos de prazer

Com o significativo aumento de passageiros nos transportes públicos em consequência da rebaixa de preços que em boa hora o Governo decidiu e aplicou, as condições de transporte das pessoas pioraram. Diariamente discutem, empurram-se em disputa por um centímetro livre no habitáculo. Com o numero de transportes e horários sem alteração, a Fertagus predispôs-se a aliviar a barbárie. Anunciou a retirada de algumas cadeiras do material circulante. Boa medida, mas ainda podemos refinar. Estamos em Primavera à porta do Verão, clima propício a importarmos o lendário modelo dos autocarros londrinos - aliás também já a circular em Portugal para o turismo - a deslocação em ar livre. Colocam-se cadeiras nos tejadilhos dos transportes rodeadas de umas barras para a malta se apoiar e já agora com cintos de segurança. Que prazer de viajar nos tejadilhos dos comboios e das camionetas, mais refrescante, espaçoso e com uma visão absolutamente única. No Inverno logo se vê. Até lá porém sentados nos tejadilhos será um indiscutível prazer.

Aristides Teixeira, Almada

Estão a matar o desporto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Agora que a temporada futebolística acabou exige-se fazer uma reflexão acerca dos motivos que levam a Liga portuguesa a perder espectadores nos estádios cada época que passa. Creio que não será alheio o clima de talibanismo e a falta de cultura desportiva provocada pelo colapso educacional da família e da escola. Chefes de família que se transformam em vândalos de fim-de-semana, arruaceiros virtuais que ameaçam árbitros, atiçados por gabinetes de comunicação dos seus clubes, jornalistas que não sabem despir a camisola, suspeitas de aliciamento a jogadores, furto de documentação privada, caciques que misturam política com o futebol, dirigentes e treinadores com mau perder onde qualquer mentecapto comenta nas dezenas de inúteis programas televisivos. Esta gente mata o desporto, por isso tenho saudades dos anos 80 em que só havia o “Domingo Desportivo”, de jornalistas como Gabriel Alves, Rui Tovar, Carlos Pinhão, da dupla que nos ensinava basquetebol, o Carlos Barroca e o Professor João Coutinho, o senhor atletismo, Jorge Lopes, e o senhor andebol, Fernando Pais.

Emanuel Caetano, Ermesinde