Navio de cruzeiro perde controlo e embate contra barco turístico em Veneza

Um navio de cruzeiro da empresa MSC perdeu o controlo na manhã deste domingo, em Veneza, embatendo contra um barco turístico ao colidir com o cais.

O presidente da autoridade portuária do norte do mar Adriático, Pino Musolino, adiantou à agência Reuters que quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros devido à colisão.

O acidente aconteceu cerca das 8h30 no canal da Giudecca, uma importante via que leva à famosa Praça de São Marcos.​ Um vídeo mostra momentos de pânico das pessoas no cais e dentro da barca fluvial River Countess contra a qual o cruzeiro embateu, aparentemente fora do controlo e com a buzina a soar.

A empresa MSC Cruises comunicou que o cruzeiro Opera, com capacidade para 2679 passageiros, 54 metros de altura e 275 metros de comprimento, estava a aproximar-se do terminal no canal de Giudecca quando embateu contra a doca e um ferry, depois de um problema técnico.

Equipas de emergência no local afirmam que o navio de cruzeiro parece ter perdido o controlo depois de um cabo de aço que o ligava a um rebocador se ter rompido.

Na semana passada, um navio de cruzeiro colidiu contra um barco turistico no rio Danúbio em Budapeste, Hungria, deixando sete pessoas mortas e 21 desaparecidas.