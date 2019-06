Líder do SPD apresenta demissão por falta de apoio interno

A líder do Partido Social Democrata alemão (SPD), Andrea Nahles, anunciou a sua demissão este domingo, alegando falta de apoio interno. A demissão acontece uma semana depois das eleições europeias, em que o SPD sofreu a sua pior derrota de sempre.

Nahles liderava os sociais-democratas desde Abril do ano passado, tornando-se na primeira mulher à frente do partido. Num comunicado enviado aos militantes este domingo, a líder disse que iria demitir-se na segunda-feira e no dia seguinte também irá abandonar a chefia da bancada parlamentar do SPD no Bundestag.

“As discussões no seio do grupo parlamentar e o elevado número de comentários dentro do partido mostraram-me que já não existe apoio para que me mantenha nestes cargos”, justificou Nahles num comunicado citado pelas agências noticiosas.

A demissão de Nahles pode ter um impacto significativo para a estabilidade da coligação governamental liderada pelos conservadores da União Democrata-Cristã (CDU) e apoiada pelo SPD. Alguns sectores dos sociais-democratas estão convictos de que a queda de popularidade do partido se deve à participação no Governo federal, e favorecem uma liderança que enfatize as diferenças em relação à CDU.

Para terça-feira estava marcada uma votação interna no SPD que poderia pôr fim à liderança de Nahles.

A popularidade do SPD tem estado em queda livre, atingindo o ponto mais baixo nas eleições europeias de há uma semana, em que o partido ficou em terceiro lugar, atrás da CDU e dos Verdes.