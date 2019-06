Escolha dos dirigentes da UE é corrida contra o tempo e luta contra maioria do PPE

Theresa May já não terá uma palavra a dizer sobre a forma como o Reino Unido sairá da União Europeia, possivelmente no fim de Outubro. Mas numa outra decisão muito importante para o futuro do bloco, os líderes europeus esperam ainda poder contar com o acordo da primeira-ministra britânica que está demissionária: a designação dos presidentes da Comissão, Conselho e Parlamento Europeus, bem como do Alto Representante para a Política Externa da UE, para a próxima legislatura.

