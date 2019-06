Ed Sheeran só precisou da voz e de uma guitarra para encher a Luz

Passado menos de oito horas de terem sido postos à venda, os primeiros 60 mil bilhetes para o primeiro concerto em nome próprio do músico britânico Ed Sheeran em Portugal já tinham esgotado. Foram oito meses de espera e o dia chegou.

Neste sábado, Lisboa foi um dos pontos de passagem da digressão mundial de Ed Sheeran, que tem o nome do último álbum, Divide. O terceiro e mais recente álbum do cantor, lançado em 2017, conta com músicas como Shape of You, Castle on the Hill, Happier e Galway Girl.

No Estádio da Luz, as portas abriram-se às 17h. Os espectáculos de abertura foram protagonizados por Ben Kweller, Zara Larsson e James Bay, este último cantor do famoso tema Hold Back The River.

E foi então que Ed Sheeran subiu a palco, sozinho com a sua guitarra, perante uma multidão de 60 mil pessoas. O número promete repetir-se este domingo, a segunda noite de concerto anunciada depois de os bilhetes para o primeiro dia terem esgotado em poucas horas.

O músico britânico de 28 anos já tinha pisado o palco português em 2014, no Rock In Rio, em Lisboa.