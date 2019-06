Empresas de betão querem aumentar tonelagem dos camiões

A Associação Portuguesa de Empresas de Betão Pronto (APEB ) está há vários anos a tentar convencer governos e partidos políticos para os benefícios para o ambiente e para a economia que traria uma alteração do peso máximo de 32 para 35 toneladas dos veículos que fazem o transporte de betão pronto em Portugal. De acordo com o director executivo desta associação, João Pragosa, esta alteração iria permitir diminuir o consumo anual de combustível em cerca de 1,2 milhões de litros e reduzir as emissões de mais de 3,5 milhões de toneladas de CO2.

Estes cálculos baseiam-se num estudo que a associação europeia do sector (a ERMCO), divulgou em 2015, e que foi realizado pela Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria. Esse estudo demonstra que essa alteração ao peso máximo, e que iria ser aplicada em veículos de quatro eixos, não tem impacto negativo na segurança rodoviária. Os investigadores contabilizaram, ainda, que os custos de manutenção das vias de circulação sofreriam um aumento marginal de 0,06%, que, alegam os empresários, seria, “largamente sobrecompensado pelas poupanças em combustível e vantagens ambientais”. “A aprovação da alteração proposta resultaria ainda numa forma de alcançar as metas da União Europeia em matéria de redução das emissões, e que pretende reduzir em 40% a emissão destes gases até 2030”, diz ao PÚBLICO João Pragosa.

A Áustria é precisamente um dos países em que essa alteração na tonelagem máxima dos camiões foi autorizada. E em Portugal, diz o director executivo da APEB, perdeu-se uma oportunidade em 2017, quando foi publicado o Decreto-Lei n.º 132/2017, que aprovou o Regulamento Que Fixa os Pesos e as Dimensões Máximos Autorizados para os Veículos em Circulação. “Mas nessa altura optou-se por transpor a directiva apenas no caso dos semi-reboques e esta questão não foi colocada”, explica Pragosa, dizendo que ao ficarem de fora desta alteração acabaram por ser prejudicados.

Mas a APEB ainda não desistiu e continua a tentar valer os seus argumentos. Já levou o assunto à Comissão de Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, já apresentou o assunto aos ministros da economia e dos transportes. Depois do estudo efectuado pela Áustria, um grupo de trabalho dentro da própria APEB fez as suas contas, para validar os argumentos usado para o caso português. E percebeu que às 600 mil viagens efectuadas durante o ano de 2018, e com 10,3 milhares de quilómetros percorridos, seriam subtraídos 1,7 milhares de quilómetros, e poupariam um milhão de litros de gasóleo, e a consequente emissão de menos 2800 toneladas de CO2.

Há, ainda, outro argumento que traria benefícios para o ambiente, garante João Pragosa: algumas empresas teriam, de acelerar a renovação das suas frotas, e com isso colocar nas estradas camiões mais modernos e menos poluentes. “É verdade que muitos dos nossos camiões já estão preparados para este aumento de tonelagem. Mas o que não estão ainda, perceberiam a utilidade de avançar para camiões novos. Porque é vantajoso para a poupança em combustível e também para a sustentabilidade das empresas”, afirmou.

A APEB representa 16 empresas e tem como membros associados, entre outros, a Betão Liz (Grupo Cimpor), a Unibetão (Grupo Secil), a Mota-Engil, a Pragosa Betão e a Lenobetão. Trata-se de um sector que factura 250 milhões de euros por ano e que emprega directa e indirectamente cerca de 1750 pessoas. Em 2018 as empresas deste sector produziram 4,5 milhões de metros cúbicos de betão.