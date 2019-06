O terror de The Perfection chegou ao Netflix e a conversa começou

Como se fala de um filme em processo viral e que ao mesmo tempo se estraga com spoilers? Depois de meses ziguezagues por entre os spoilers de A Guerra dos Tronos, Vingadores: Endgame e até à carta de Quentin Tarantino pedindo que não se estrague parte da história de Once Upon a Time in Hollywood, The Perfection é um filme de terror e de outras coisas. Vai-se transmutando de tal forma que falar da sua intriga é um terreno minado. Mas uma coisa se pode dizer sobre o filme candidato ao pódio do passa-palavra deste final de Primavera: “Cada plot twist é uma afirmação feminista”, como explica a actriz Logan Browning.

Foto Netflix

Para evitar os spoilers, uma sucessão de referências de filmes e documentários que podem vir à mente quando se vê The Perfection: Cisne Negro, A Criada, A Mosca, Saw, Foge, Eyes Wide Shut, The Keepers. The Perfection desenrola-se sobre o pano de fundo da disciplina férrea das instrumentistas de música clássica e desemboca numa história de sedução, de horror gore, de manipulação e de violência sexual.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Logan Browning (Dear White People) e Allison Williams (Foge, Girls) são as protagonistas de um filme Netflix que convenientemente encontrou os seus espectadores num fim-de-semana prolongado nos EUA e que assenta numa versão distorcida de uma premissa #MeToo. Foi filmado por alturas do escândalo Weinstein e a mensagem do realizador Richard Shepard é que “os filmes de género conseguem falar sobre temas que talvez sejam demasiado difíceis de abordar de outras formas”, como disse ao New York Times.

Foto

Os contributos das actrizes resultaram em mudanças de cenas para contemplar prismas raciais ou de género e o filme escrito por Eric C. Charmelo, Nicole Snyder e Shepard não se coíbe de manipular, trocar voltas, estilizar. Há quem lhe encontre defeitos estilísticos e más interpretações do movimento contra o assédio ou das visões sobre a sexualidade, e o público, a avaliar pelos comentários no Twitter e nas críticas, está entre o estarrecido e entusiasmado, mas também entre o galvanizado e o desagradado. É que The Perfection tem os ingredientes da surpresa e espanto (para o bem e para o mal) à medida da experiência de segundo ecrã que é um comentário no Twitter a pedir um meme. A crítica tem-lhe sido relativamente favorável, com elogios do New York Times, Los Angeles Times ou Rolling Stone e mais reservas no The Guardian, por exemplo. No meio de tanta conversa, entretanto o filme faz o seu caminho na viralidade.