Serralves em Festa, “100% feminista”, com MC Carol a cantar o seu Brasil

“Estava a precisar disto”, ouviu-se MC Carol dizer já quase para ninguém ouvir, enquanto saía do palco, antes de se atirar para os braços abertos de um membro da sua equipa, que a esperava na lateral. Não sabemos se aquele desabafo foi motivado pela recepção calorosa que teve na sua estreia em Portugal ou se porque mais uma vez chorava a morte de mais um “menino assassinado” nas ruas do Brasil pela polícia.

Tinha acabado de cantar Delação premiada, dedicada a Lucas Morais, 18 anos, “morto por policiais”, para quem endereçou o tema. Conhece esta realidade desde que nasceu, aprendeu a contorná-la, quanto vivia no seu “barraco”, de onde deu o salto até onde está agora. Não a esqueceu e aos 25 anos cantou o feminismo, o anti-colonialismo, a liberdade sexual e a realidade crua das ruas que conheceu para uma plateia de muitas centenas de pessoas de cima do palco do Prado, na 16ª edição do Serralves em Festa.

Funk brasileiro, feito por mulheres, pelas mulheres e para toda a gente, MC Carol na festa de todas as artes fez de Serralves “100% feminista”, num ano em que a drag queen Christeene ali defendeu o direito a ser o que se quiser ser, os Elephant9 montaram uma jam session ao ar livre, Khalab Trio promoveu um encontro entre o jazz e a electrónica e os portugueses HHY & The Macumbas evocaram os xamãs, enquanto os Conjunto Corona pintavam com hip hop o cenário chunga e foleiro, mas irresistível, dos subúrbios do Porto.

Esta é uma parte pequena de um programa extenso onde cabem todas as artes, mas sempre com peso e relevância suficiente para justificar que visitantes optem por, dentro de toda a oferta, em montar lugar cativo junto aos palcos onde há apenas e só música. Foram mais de quatro dezenas de concertos, entre esta última sexta-feira e domingo – o PÚBLICO esteve lá nos dois primeiros dias.

Escolheram juntar-se perto do palco do Prado centenas de pessoas (talvez se possa arriscar em milhares) para na madrugada de domingo, às 2h45, receberem MC Carol, em estreia absoluta em Portugal – no domingo à noite tinha concerto marcado para Lisboa, na ZDB. Várias línguas de vários países e vários sotaques de português ouviam-se pelo relvado daquela zona, não só do português que se fala em Portugal, mas também do que se fala no Brasil.

Diferenças culturais à parte, a mensagem terá passado para quem lá estava, que em grande número entoou em coro as letras da MC. Carol, recordou que não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil: “Professora me desculpe, mas agora vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de Abril. Depois colonizou, chamando de Pau-Brasil”, diz em Não foi Cabral.

Em 100% feminista toca na ferida e conta a sua experiência: “Presenciei tudo isso dentro da minha família. Mulher com olho roxo, espancada todo dia. Eu tinha uns cinco anos, mas já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz, obediente, quando eu crescer eu vou ser diferente. Eu cresci. Prazer, Carol bandida. Represento as mulheres. 100% feminista”.

Recordando a morte no dia anterior de um “menino assassinado pelos policiais” passa por Delação premiada: “Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então estava de pistola”. Antes disso, sem preciosismos e sem tentar ser outra coisa que não é, recordou Felling good, de Nina Simone.

MC Carol vai buscar à alma o que o coração, perto da boca, não bloqueia. Ao som da batida do funk brasileiro canta o que este género musical dantes não deixava entrar. Fala de sexo sem complexos, recusando-se a fazê-lo de forma a que a mulher continue a ser apenas um acessório fetiche do homem. Passa a protagonista, expõe os desejos e fantasias sem que o homem fique no primeiro plano. Passa para o centro. Não se esconde atrás de ninguém. Todos os temas que aborda fá-lo de uma forma crua, com propriedade e em primeira mão. Emocional, à flor da pele, é o retrato, sem retoques e ajustes, do que viu, conhece e pretende alcançar.

Antes dela, na mesma noite, passou pelo mesmo palco Khalab Trio. Bateria, saxofone e electrónica, com o italiano que dá nome ao grupo a assumir os botões. Jazz e música a roçar o improviso com ambientes por vezes mais etéreos e noutras alturas mais caóticos. Ainda que seja Khalab a dar o nome ao trio, é o baterista Tommaso Cappellato e a saxofonista Tamar Osborn, quase sempre a abafá-lo, que protagonizam e dão brilho às composições.

Foto André Rodrigues

Na mesma linha de viagem musical improvisada, mas noutro universo sonoro, à tarde, os noruegueses Elephant9 foram à década de 1970 buscar matéria-prima para o prog-rock a roçar o psicadélico que fazem. No Ténis, os Black Bombaim apanharam o mesmo barco na direcção mais psych-rock. Antes disso, Filho da Mãe tinha estado no mesmo palco a colar camadas de guitarra com a sua loop station, a abrir caminho para o holandês Arp Frique entrar no palco do Prado para uma festa africana com cheiro a funaná.

Entre o chunga e o pornográfico

Entre Mafamude e Ermesinde, Serralves fica a caminho. Pararam lá, na sexta-feira, de passagem, os Conjunto Corona para entregarem um hip hop lo-fi que conta histórias de personagens que gravitam em torno do Porto e área metropolitana. Em versão alargada, o duo teve mais uma vez em palco o apoio de Kron Silva, durante todo o concerto, MC que fundou os Triângulo Dourado, ainda nos anos 1990, e mais tarde os Governo Sombra. Entre outros convidados, presença assídua, estava lá também o “homem da meia”.

“Mafiando bairro adentro”, pela Pasteleira, Contumil, Falcão ou Viso, o universo dos Corona passa por Cimo de Vila e acaba na pior estação de serviço de uma bomba de gasolina em Ermesinde, onde à porta se contam histórias que ninguém acredita serem reais - a realidade é mesmo assim, pode parecer menos plausível do que a ficção.

Venderam raspadinhas – o último álbum Santa Rita Lifestyle é vendido neste formato -, beberam hidromel, debateram sobre o aquecimento global e outros assuntos que podiam ter iniciado ao balcão de uma taberna escondida em Valbom. Meias brancas, chinelos, defenderam Mafamude, de onde são, ao som de Pacotes, Chino no olho ou Santa Rita lfestyle.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já depois de os portuenses HHY & The Macumbas terem-se juntado em palco a Adrian Sherwood, para uma sessão xamânica de percussão e sopros, Christeene Vale, alter ego drag queen do norte-americano Paul Soileau, levou o caos electrónico, por vezes a roçar o industrial, ao Prado. Sem tabus, entre o grotesco e uma performance muitas vezes explicitamente pornográfica, arrancou uma actuação acima do competente. Neste seu alter-ego, a imagem ocupa um lugar com preponderância, porém, a música que faz acompanha em perfeito equilíbrio a performance, sem nunca passar para segundo plano.

A edição do Serralves em Festa deste ano terminou no domingo. Em 2018, passaram pelos jardins, Casa e Museu, 249 mil visitantes. Até ao final do fecho desta edição ainda não se sabia se tinham batido o recorde do ano passado.