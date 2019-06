O efeito protetor da família nos desafios da adolescência

A adolescência é considerada uma etapa do desenvolvimento com enormes desafios e exigências. O adolescente passa por profundas mudanças — físicas, psicológicas, emocionais e sociais — que implicam diversas (re)adaptações e (re)ajustamentos. É um novo mundo a descobrir, sobre si próprio e sobre os outros. Também uma família com um filho adolescente está perante um novo ciclo de vida familiar com novos desafios que a obriga, igualmente, a transformações e mudanças. Deste modo, temos dois ciclos de vida desenvolvimentais (individual e familiar) que se sobrepõem e em que a evolução de um é interdependente da do outro.

Continuar a ler