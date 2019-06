Apreciadores de vinhos há muitos, mas poucos são Masters of Wine

Em todo o mundo, existem 384 Masters of Wine. Para conquistar este título atribuído pelo britânico Institute of Masters of Wine, é preciso estudar vários anos. Tal como para "se tornar num atleta olímpico que ganha uma medalha de ouro", compara Dirceu Vianna Júnior, o único brasileiro que integra esta primeira liga de enólogos.

Um Master of Wine passa por inúmeras provas que testam conhecimentos teóricos e práticos relacionados com o mundo do vinho: desde a viticultura ao marketing, passando pelas degustações. Durante os exames, fazem várias provas cegas onde têm de identificar, ente outros parâmetros, a origem dos vinhos, as castas, o processo de envelhecimento e a madeira utilizada.

A lista de masters vai crescendo devagar. O instituto conta com mais de 300 estudantes, mas nos últimos dois anos apenas três dezenas passaram as provas finais - 18 em 2017 e 12 em 2018.

Dirceu Vianna Júnior estará nos próximos fins-de-semana no Vinhos de Portugal, um evento co-organizado pelos jornais PÚBLICO, O Globo e Valor Económico.