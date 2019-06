PSD avança com proposta para alterar composição do Conselho Superior do Ministério Público

O PSD vai apresentar no Parlamento uma proposta para alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), mudando o equilíbrio entre magistrados e membros nomeados. De acordo com a proposta, o órgão que, entre outras funções, tem o poder de nomear, transferir, exonerar ou avaliar os magistrados do Ministério Público, deve ser composto por uma maioria de elementos nomeados pela Assembleia da República e pelo Ministério da Justiça. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) avisa que tal alteração pode comprometer a independência dos procuradores.

Continuar a ler