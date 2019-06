Gustavo Cardoso. O futuro do jornalismo e as suas reinvenções

Gustavo Cardoso, professor catedrático e investigador de Media e Sociedade no ISCTE, é o convidado desta semana do podcast Quarenta e Cinco Graus. A conversa com José Maria Pimentel versa sobre os desafios actuais e o futuro do jornalismo, essencial à democracia.

Os jornais (e outros media) sofreram nos últimos anos quase uma tempestade perfeita: a internet tornou uma série de informação disponível de forma gratuita, ao mesmo tempo que tirou aos jornais grande parte das receitas de publicidade, que agora estão nas mãos de gigantes como a Google e o Facebook. Ao mesmo tempo, do lado dos utilizadores, parece diminuir a predisposição para pagar e muda a maneira como olhamos para a própria informação jornalística.

Ao mesmo tempo, estas mudanças afectaram os modelos de negócio dos jornais, o que, por seu lado, penaliza o próprio produto e afecta o papel dos media enquanto “quarto poder”.

A conversa navega por vários aspectos deste tema: fake news e propaganda, o modelo de negócio dos jornais, o papel dos privados e o papel do Estado, a importância do jornalismo para a democracia, a necessidade de reinventar o jornalismo. Fala-se também das especificidades do mercado dos jornais em Portugal, como a particularidade de quase todos os jornais se assumirem com um posicionamento político neutro, ou ao centro.

Subscreva o programa Quarenta e Cinco Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​