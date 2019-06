Dia Mundial da Bicicleta condiciona trânsito em Lisboa este domingo

O trânsito em Lisboa estará condicionado este domingo devido ao evento desportivo “Lisboa Antiga de Bicicleta – Dia Mundial da Bicicleta”, que levará vários ciclistas a percorrer as ruas da cidade entre a Praça do Comércio e o Cais do Sodré.

A Câmara Municipal de Lisboa alerta, numa nota publicada no site, que “diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior, São Vicente, Misericórdia, Estrela e Alcântara estarão sujeitas a condicionamentos de trânsito entre as 9h e as 13h no dia 2 de Junho”.

Veja o vídeo do último ano.

A PSP irá também realizar um passeio – “Dia Mundial da Bicicleta – Venha pedalar com a PSP” –, entre as 10h e as 12h deste domingo, que parte do Estádio Universitário de Lisboa. Por esse motivo, a circulação estará ainda interrompida “em diversas artérias da freguesia de Alvalade”, alerta a câmara municipal em comunicado.