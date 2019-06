André Silva: As “forças políticas percebem que o PAN já conta”

Com a eleição de um eurodeputado, o PAN foi a surpresa das europeias. Com 2000 militantes, atingiu 5,08% dos votos. O líder, André Silva, reconhece que o partido está em fase de aprendizagem e garante que o congresso de 2021 será aberto. Alerta que a mensagem do partido tem sido “deturpada”, mas mostra-se confiante: “Primeiro ignoram-te, depois riem de ti, depois agridem-te, depois aceitam-te.”

Continuar a ler